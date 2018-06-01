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Новости. Происшествия
18:40, 01 Июня 2018

На мосту в Крым произошло первое ДТП

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Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, обошлось без жертв и пострадавших

Инцидент произошел днем на 142-м километре трассы А-290 — через километр после въезда на мост со стороны Тамани, сообщает auto.mail со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Тамань". "Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что основные нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту — превышение скорости и остановки. Напомним, что одними из первых нарушителей на Крымском мосту стали байкеры. Мотоциклисты массово останавливались на мосту, чтобы сделать сэлфи в первый день открытия движения 15 мая.

Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность — 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов.

С момента открытия движения по Крымскому мосту уже проехало более 212,7 тыс. транспортных средств в обе стороны.

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Комментарии

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Чекист 1
2018-06-01 19:53:14
Дай Бог мосту подольше жить,а то: как Публичная библиотека посыпется ,вот будет юмор....
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