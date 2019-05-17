На мужчину, выбросившего котенка из окна, завели уголовное дело

Информация об убийстве животного появилась в СМИ в апреле – мужчина выбросил котенка из окна в присутствии ребенка.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого, 30-летнего местного жителя. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина рассердился на животное и в присутствии ребёнка выбросил его из окна квартиры на шестом этаже.

Напомним, о жестоком случае написало издание "64 параллель онлайн".

Вечером 21 апреля с шестого этажа общежития по ул. Горняков 2А выбросили 4-месячного котенка. Боня умерла не сразу, дети пытались ей помочь.

Волонтеры отвезли Боню в ветеринарную клинику.

"Котенок пребывал в шоковом состоянии, изо рта у него текла кровь. Возможно, были повреждены внутренние органы и головной мозг", – рассказали волонтеры.

Уколы, капельницы и все остальное не помогли: в 11 вечера в страшных мучениях Боня умерла.

Хозяйка котенка сама позвонила волонтерам. Она рыдала и сказала, что была на работе, когда все случилось. Котенка вышвырнул в окно муж за то, что он стал ходить мимо лотка.