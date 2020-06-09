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На набережной Петрозаводска появилось оборудование для боксеров (ФОТО)

Новости. Спорт
08:05, 10 Июня 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Боксёры протестировали новое оборудование на самой большой тренажёрной площадке города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Тренажерный зал под открытым небом, расположенный на берегу Онежского озера, оснастили дополнительным оборудованием. На спортплощадке появились боксерские груши разной формы.

Снаряды протестировали ведущие спортсмены отделения бокса МУ "СШОР №5". Они оценили качество и удобство эксплуатации спортивного инвентаря.

"Тренировка в таком формате вызвала интерес у горожан, особенно у подрастающего поколения. Это говорит о целесообразности проведения подобных акций для популяризации ударных единоборств, для привлечения жителей Петрозаводска и Республики Карелия к занятиям физической культурой и спортом", – отметил директор спортивной школы, мастер спорта по самбо Антон Годинов.

Напомним, в Карелии ввели жесткие меры для посетителей и сотрудников фитнес-залов.

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Комментарии

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Веня
2020-06-10 10:39:10
Мордобой в стране в почёте! Тут тут то там жди скользящего в челюсть, надо готовить людей массово для "сопротивления" ?!
Гость
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