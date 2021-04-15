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На набережной в Петрозаводске произошло массовое ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:22, 15 Апреля 2021
фото: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»
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На набережной Варкауса произошло ДТП с участием трех автомобилей.

В четверг вечером, 15 апреля в 18.45 на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская произошло групповое ДТП с участием трех автомобилей, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Один из участников ДТП выезжал с улицы Московская на набережную Варкауса, в это же время второй участник ДТП мчался по набережной Варкауса в сторону центра.

От столкновения двигаашийся по набережной Варкауса автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошли столкновения с ехавшим во встречном направлении автомобилем и опорой уличного освещения и троллейбусной контактной сети.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

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