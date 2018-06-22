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Новости. Общество
13:58, 22 Июня 2018

На набережную в Петрозаводске планируют вернуть торговлю

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поручила проработать варианты установки нестационарных торговых объектов и точек общественного питания на набережной.

Ирина Мирошник на совещании в мэрии города поручила управлению архитектуры и градостроительства подготовить предложения по установке нестационарных объектов торговли и общественного питания на набережной Онежского озера.

Сообщается, что вопрос будет обсуждаться с членами градостроительного совета на очередном заседании.

Подробнее о ситуации с организацией торговли на набережной, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-06-22 15:17:30
Я, можно сказать, уже почти пить бросил, а они кабаки возвращать вздумали. Мне почему-то кажется, шо моему любимому корейскому кабаку, который был в свое время возле памятника железным чертям, уловляющим свои сети, возродится не суждено. Да ну их всех нафиг....
Сеня
2018-06-22 14:44:47
И Каштанову с ( ПЭС ) туда верните , пусть развивает процессы на набережной , что ранее гнобила .
Leopol'd
2018-06-22 14:34:17
К августу снизойдут разрешить. Для кого только?
Valentina Vonti
2018-06-22 14:16:04
Ликвидировали те что были,а теперь новые поставим в архитектурном исполнении и с туалетами???.
mobikk
2018-06-22 14:30:37
Valentina Vonti,
Думается это будут родственники или "хорошие знакомые" нынешней администрации
Гость
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