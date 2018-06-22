На набережную в Петрозаводске планируют вернуть торговлю

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поручила проработать варианты установки нестационарных торговых объектов и точек общественного питания на набережной.

Ирина Мирошник на совещании в мэрии города поручила управлению архитектуры и градостроительства подготовить предложения по установке нестационарных объектов торговли и общественного питания на набережной Онежского озера.

Сообщается, что вопрос будет обсуждаться с членами градостроительного совета на очередном заседании.

Подробнее о ситуации с организацией торговли на набережной, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".