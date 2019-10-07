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Новости. Общество
10:05, 07 Октября 2019
фото: Столица на Онего

На одном из сложных перекрестков Петрозаводска отключат светофоры из-за ремонта

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Сегодня из-за ремонта светофоров будет затруднено движение на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной и Ключевского шоссе, а также улиц Правды и Варламова, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с ремонтом светофоров на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной и Ключевского шоссе, а также улиц Правды и Варламова могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. Ориентировочно до 13.00 объекты будут отключены. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Ремонт светофоров проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы ведёт подрядчик ООО "Онего-Дорзнак". Всего на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофорных объектов. В полном объёме специалисты завершат работы до 10 ноября.

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