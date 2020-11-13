На Онежской набережной Петрозаводска открылась фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и открывает страницы истории через личный опыт ветеранов и героев нашего времени.

В рамках ежегодного фотопроекта благотворительного фонда "Память поколений" в Петрозаводске открылась выставка "Герои России, какими их не видел никто". Экспозиция рассказывает о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и героев нашего времени. Участники проекта сражались с фашистами, штурмовали Грозный, воевали в Афганистане, покоряли космос. Попав в объективы профессиональных фотографов, они рассказали свои истории всему миру.

Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы и продолжает серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

Экспозиция представлена на Советской площади и будет работать до 11 января.