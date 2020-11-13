Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минздрав Карелии пообещал решить проблему с тестами на коронавирус в Петрозаводске в течение двух дней 9
13.11.2020 14:08
Умер народный артист Армен Джигарханян 9
Сегодня 09:33
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков 37
13.11.2020 19:54
Лукашенко назвал коронавирус ширмой, под прикрытием которой делят мир 2
13.11.2020 19:10
Власти Петрозаводска продают участок на Ключевой 1
13.11.2020 18:40
В Карелии за сутки 358 человек заразились коронавирусом и одна пожилая женщина умерла 1
Сегодня 09:17

На Онежской набережной Петрозаводска открылась фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"

Новости. Общество
12:51, 14 Ноября 2020
фото: скрин видео/телеканал "САМПО ТВ 360º"
Загрузка...

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и открывает страницы истории через личный опыт ветеранов и героев нашего времени.

В рамках ежегодного фотопроекта благотворительного фонда "Память поколений" в Петрозаводске открылась выставка "Герои России, какими их не видел никто". Экспозиция рассказывает о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и героев нашего времени. Участники проекта сражались с фашистами, штурмовали Грозный, воевали в Афганистане, покоряли космос. Попав в объективы профессиональных фотографов, они рассказали свои истории всему миру.

Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы и продолжает серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

Экспозиция представлена на Советской площади и будет работать до 11 января.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-14 13:07:53
У либерастнутой шелупони сейчас истерика случится
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»