На опасном переходе в Петрозаводске устанавливают светофор (ФОТОФАКТ)

На Лососинском шоссе возле дома № 30 в Петрозаводске в субботу утром начали установку светофора.

В данный момент в Петрозаводске на одном из самых опасных переходов, где происходит много ДТП с участием пешеходов, устанавливают светофор.

Корреспондент "Столицы на Онего" зафиксировал работу подрядчика по установке дорожного объекта.

Напомним, согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. Последний наезд на пешехода произошел там 22 октября.

С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.