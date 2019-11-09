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Новости. Общество
11:14, 09 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

На опасном переходе в Петрозаводске устанавливают светофор (ФОТОФАКТ)

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На Лососинском шоссе возле дома № 30 в Петрозаводске в субботу утром начали установку светофора.

В данный момент в Петрозаводске на одном из самых опасных переходов, где происходит много ДТП с участием пешеходов, устанавливают светофор.

Корреспондент "Столицы на Онего" зафиксировал работу подрядчика по установке дорожного объекта.

Напомним, согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. Последний наезд на пешехода произошел там 22 октября. 

С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.

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Комментарии

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Игорь
2019-11-09 11:34:51
Был Петромагазинск, а стал Петросветофорск.
David
2019-11-09 11:34:48
Пример когда одна российская беда пытается справится с другой!
Гость
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