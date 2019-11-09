На опасном переходе в Петрозаводске устанавливают светофор (ФОТОФАКТ)

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На Лососинском шоссе возле дома № 30 в Петрозаводске в субботу утром начали установку светофора.
В данный момент в Петрозаводске на одном из самых опасных переходов, где происходит много ДТП с участием пешеходов, устанавливают светофор.
Корреспондент "Столицы на Онего" зафиксировал работу подрядчика по установке дорожного объекта.
Напомним, согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. Последний наезд на пешехода произошел там 22 октября.
С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.
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