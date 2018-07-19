На острове Кижи 21 июля пройдет открытый турнир по игре в килу "Кубок Русского Севера"

Кила — разновидность командного вида спорта, русская игра в мяч, корни которой уходят во времена новгородского княжества.

Турнир проводится впервые. Кила содержит элементы приемов силового единоборства. В отличие от традиционного футбола, в килу играют руками и ногами, не исключая иных частей тела. Цель игры – занести мяч в зачетную зону противника, которая находится за одной из линий игрового поля и обороняется стороной противника.

Кила - исконно русская игра. Первые упоминания командных игр с мячом в России относятся к временам Новгородского княжества. О ее появлении на Руси известно давно, судя по новгородским раскопкам X-XI веков, вследствие которых были обнаружены подобия кожаных мячей, набитых волосами, крупой. Сам игровой снаряд и дал название игре.

Древнерусская игра в мяч бытовала и в окрестностях о. Кижи в конце XIX - начале XX века. Традиция игры в килу пришла на заонежскую землю из центральной России, но, к сожалению, была у нас утрачена – только старожилы в деревнях вспоминают о ней, на заонежский манер ставя в названии игры ударение на первый слог – "кИла". Сохранились и официально зафиксированные экспедиционные записи:

"Игра в килу бытовала в Заонежье в конце XIX века, являясь одной из популярных зимних мужских забав. Об этой игре рассказал потомок одного из известных священнических родов Кижской волости В.В. Ржановский. По воспоминаниям его деда, священника Сенногубского прихода, играли в килу на масляной неделе мужчины двух приходов, Кижского и Сенногубского. Мяч был кожаным, имел форму дыни и набивался конским волосом, который придавал ему упругость. На кону были спорные рыболовецкие тони в Онежском озере. Мяч разыгрывался на южном мысу Керк-острова. Побеждали те, кому удавалось загнать мяч на крыльцо церкви в приходе противников. В игре принимали участие самые сильные мужчины, бились за мяч с азартом, но старались избегать крови" - Ирина Игоревна Набокова, Дарья Дмитриевна Абросимова: По экспедиционным материалам от 12 августа 2008 года, записанным в д. Сенная Губа.

В настоящее время игра в килу стала достаточно распространенной во время проведения народных гуляний в разных регионах России (существует даже команда в г. Одесса, Украина). В открытом общероссийском чемпионате по киле "Богатырская сеча" принимают участие более 20 команд со всей страны.

И вот традиция игры в килу возрождается и на кижской земле. В 2017 году в рамках проведения турнира по футболу "Кубок Кижской волости" на острове Кижи успешно прошла серия мастер-классов по игре в килу. Подавляющему большинству гостей футбольного чемпионата игра в килу была незнакома, но абсолютно всем пришлась по душе.

В этом году на острове Кижи состоится полноценный турнир по киле. В нём примут участие три команды (точнее, если использовать игровой лексикон, ватаги) – ватага "Северные волки" (г. Санкт-Петербург), ватага "Внуки Здоровца" (г. Торжок, Тверская область), а со стороны карельской земли противостоять им будет сборная команда Карелии по американскому футболу "Карельские оружейники". Своей ватаги по киле в Карелии и на о. Кижи ещё нет, но, возможно, первый турнир по киле "Кубок Русского Севера" даст импульс для возрождения этой традиции на нашей земле. Переходящий кубок для команды-победителя турнира в виде символа острова Кижи – лодки-кижанки – своими руками ковали петрозаводские кузнецы, неоднократно принимавшие участие в музейном фестивале ремёсел "Гвоздь" - Илья Аммалайнен и Андрей Щербина. Генеральным партнёром турнира выступает Межрегиональная общественная организация развития русской традиционной игры "Федерация килы" (г. Москва). Президент Федерации Дмитрий Черняк и директор отдела внешних связей Олег Лазуткин будут лично осуществлять судейскую работу на турнире. По словам килистов, для них особенно важным является тот факт, что турнир проходит на земле, где в килу играли 150 лет назад. У острова Кижи есть все шансы стать культовым местом для всех поклонников игры.

Турнир состоится 21 июля 2018 года (начало в 13.00) на Васильевских лугах острове Кижи.

Марина Ноженко,

специалист музея "Кижи" по просветительской работе

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