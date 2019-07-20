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Новости. Культура
14:14, 20 Июля 2019
фото: пресс-служба музея "Кижи"

На острове Кижи прошли практику будущие иконописцы

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Студентки Факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета прошли практику на острове Кижи и подготовили шесть икон для Царских Врат Церкви Преображения Господня.

Впервые студенты и преподаватели Свято-Тихоновского университета выполняли такую работу для музея 20 лет назад. Сейчас это сотрудничество возобновилось.

В своей работе практикантки ориентировались на единственную сохранившуюся икону Царских Врат — образ Евангелиста Иоанна XVIII века, выполненную в стилистике "северных писем" — так называлась иконописная традиция Русского Севера. Вначале

"северные письма" развивались как наиболее демократическая ветвь новгородской школы. Для них характерны наивная наглядность образов, декоративность, некоторая упрощенность приемов, менее строгое следование канону. В то же время, они наиболее ясно передают дух народа и его представления о божественном.

Кроме того, во время практики, студенты, помимо музейного собрания икон, увидели неповторимые старинные памятники народной храмовой архитектуры, жили в исторических крестьянских домах, работали в тех же условиях, что и мастера-иконописцы прошлых веков.

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