На острове Валаам может появиться визит-центр

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Министерство природных ресурсов и экологии Карелии заявило о планах организовать на острове Валаам визит-центр.
"Одним из приоритетов в дальнейшем является организация визит-центра на острове Валаам. Мы планируем организовать работу по созданию природного музея",- сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов на заседании общественного совета при министерстве.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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