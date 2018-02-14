На острове Валаам может появиться визит-центр

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии заявило о планах организовать на острове Валаам визит-центр.

"Одним из приоритетов в дальнейшем является организация визит-центра на острове Валаам. Мы планируем организовать работу по созданию природного музея",- сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов на заседании общественного совета при министерстве.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".