На отремонтированных дорогах Петрозаводска появилась разметка

В Петрозаводске продолжается разметка дорог, сообщили в администрации города.

Сотрудники ООО "Дорлайн" выполняют маркировку нерегулируемых пешеходных переходов и городских магистралей.

"Работы в том числе ведутся на участках, ремонт которых выполнен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Осевая разметка наносится на улице Красноармейской, площади Гагарина, улице Шотмана", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Всего в этом сезоне подрядчику предстоит нанести более 10 тысяч квадратных метров дорожной маркировки по технологии "холодного пластика".