Подписаться
Новости. Общество
12:28, 23 Июля 2019
фото: vk.com/podslushanovptz

На отремонтированных дорогах Петрозаводска появилась разметка

Загрузка...

В Петрозаводске продолжается разметка дорог, сообщили в администрации города.

Сотрудники ООО "Дорлайн" выполняют маркировку нерегулируемых пешеходных переходов и городских магистралей.

"Работы в том числе ведутся на участках, ремонт которых выполнен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Осевая разметка наносится на улице Красноармейской, площади Гагарина, улице Шотмана", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Всего в этом сезоне подрядчику предстоит нанести более 10 тысяч квадратных метров дорожной маркировки по технологии "холодного пластика".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-07-23 14:51:00
На мой взгляд парадокс: на Лоссосинском шоссе асфальта нет, а разметка есть с начала лета. Зато на Лесном асфальт более-менее, а осевой разметки нет. Уже пол-лета тю-тю, глазом моргнешь, а уже снег валит, как будто не прекращался и все ездиют по колее на ощупь.
Шо мешало начать рисовать разметку весной?
Американец
2019-07-23 13:47:44
как же приятно ездить по городу стало!!!
Дороги активно за последние три года ремонтируют, разметку наносят. Молодцы!
Такой ерунды при некто "народном " мэре не было!!!
Не правда ли, яблочники?
Беня
2019-07-23 14:42:41
Сократ ты друг мне, но истина, увы, дороже.
Американец скажите: у яблочного мэра была возможность поруководить мероприятиями, проводимыми в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные..."? Ответ в ощемта очевиден.
По нацпроекту запланировано 4779,7 млрд. руб. Это ОГРОМНАЯ сумма - 974,9 тонн пятитысячными купюрами, то есть 14 полувагов. Кассовое исполнение в целом по нацпроекту 5,4%. Теперь вопрос #2: 5,4% это типа "молодцы"?
Там столько недоиспользованного бабла, шо можно укатать шо угодно в асфальт, если шевелить помидорками. :)
В общем как говорила моя покойная бабуля:
Один Американец
засунул в попу палец
и думает о том
шо он заводит патефон. :)
И еще он думает, шо все, то есть никто за патефон не ничего понимает :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
22.07.2019, 11:40
Следователи предъявили обвинение инструктору из Петрозаводска Дмитрию Беленихину

Аналитика

Сегодня 13:03
Капитал
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
В Карелии обсуждается территориальная схема обращения с отходами, к 26 августа министерство по природопользованию и экологии региона должно повторно представить доработанный проект на суд общественности.
Сын судьи оказался за решеткой
22.07.2019 15:48
О скандалах, лжи и выживании 4
22.07.2019 11:25
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 2
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 14
16.07.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:07
Личное мнение
"Ребята поверили Дмитрию"
"Столица на Онего" пообщалась с Еленой Смирновой и Ольгой Васильевой, женами пропавших в Баренцевом море дайверов, чтобы увидеть ситуацию с их ракурса.
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 4
22.07.2019 12:58
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 2
18.07.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»