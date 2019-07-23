На отремонтированных дорогах Петрозаводска появилась разметка

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В Петрозаводске продолжается разметка дорог, сообщили в администрации города.
Сотрудники ООО "Дорлайн" выполняют маркировку нерегулируемых пешеходных переходов и городских магистралей.
"Работы в том числе ведутся на участках, ремонт которых выполнен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Осевая разметка наносится на улице Красноармейской, площади Гагарина, улице Шотмана", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
Всего в этом сезоне подрядчику предстоит нанести более 10 тысяч квадратных метров дорожной маркировки по технологии "холодного пластика".
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