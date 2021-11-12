На Первом канале прочли самоироничные стихи мэра Петрозаводска, попавшего в ДТП (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский попал на передачу «Вечерний Ургант».

В минувший понедельник, 15 ноября, Иван Ургант в своей передаче на Первом канале рассказал про главу Петрозаводска Владимира Любарского, который бежал по дороге с фонариком во лбу и попал под машину.

В эфире Угрант прочитал стихи Владимира Любарского, которые он сочинил больнице, куда попал после ДТП.

Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик:

По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,

Тем не менее он сам правила нарушил

И толкнул чужой седан центнеровой тушей.

Слава Богу, живы все, и водитель тоже

Помним, правила, друзья, нарушать негоже.

«Самоиронично, легкая ирония, в первую очередь, по отношению к самому себе», — прокомментировал творчество главы Петрозаводска ведущий Первого канала Иван Ургант.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.