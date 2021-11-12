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На Первом канале прочли самоироничные стихи мэра Петрозаводска, попавшего в ДТП (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:22, 16 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский попал на передачу «Вечерний Ургант».

В минувший понедельник, 15 ноября, Иван Ургант в своей передаче на Первом канале рассказал про главу Петрозаводска Владимира Любарского, который бежал по дороге с фонариком во лбу и попал под машину.

В эфире Угрант прочитал стихи Владимира Любарского, которые он сочинил больнице, куда попал после ДТП.

Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик:
По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,
Тем не менее он сам правила нарушил
И толкнул чужой седан центнеровой тушей.
Слава Богу, живы все, и водитель тоже
Помним, правила, друзья, нарушать негоже.

«Самоиронично, легкая ирония, в первую очередь, по отношению к самому себе», — прокомментировал творчество главы Петрозаводска ведущий Первого канала Иван Ургант.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2021-11-16 10:17:43
Можно ещё песни петь.
Изя
2021-11-16 10:30:38
amez, есть и гитарист такой же , не хуже )))) :)
кир
2021-11-16 09:27:55
У кого ума нет?
Изя
2021-11-16 09:32:54
кир, ясно у хромого ))) :)
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