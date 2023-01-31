На пешеходном переходе в Петрозаводске сбили ребенка (ВИДЕО)

В ДТП на улице Промышленная пострадала 12-летняя девочка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, авария произошла в столице Карелии 13 февраля в 17.31.

Девочка 12 лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 8 по улице Промышленная, когда ее сбил автомобиль Renault Megane под управлением 33-летнего водителя.

В результате аварии девочка была травмирована. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.