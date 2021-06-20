На пляже в Петрозаводске, где утонули трое подростков, пропал мужчина

На пляже в районе улицы Береговой в Петрозаводске отдыхал 45-летний мужчина и пропал.

Сотрудниками отдела полиции №1 в Петрозаводске разыскивают Ивана Ш. 1977 года рождения, который 19 июня в районе 12.30 находился на пляже в районе ул. Береговая (пескобаза) и с того момента его местонахождение неизвестно, сообщает "Доброспас".

Приметы: на вид 45 лет, рост около 170 см, крупного телосложения, волосы седоватые, короткая стрижка, глаза голубые, немного искривленный нос.

Был одет: шорты, темная футболка, кроссовки. Была наплечная сумка темного цвета.

Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего или видевших его после 12:30 19.06.2021 г., полиция просит сообщать информацию по телефонам:

8-911-415-25-87, 8-911-402-49-26

По словам дежурного Карельской поисково-спасательной службы, к ним информации о пропаже человека на пляже в Петрозаводске не поступало.

Напомним, 11 июня в Онежском озере, в районе набережной Варкауса трое 15-летних подростков пошли купаться и утонули. По версии Следкома, погибшие дети не справились с течением.