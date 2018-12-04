На площади Ленина в Петрозаводске срубят старые ели

В центре Петрозаводска будут срублены четыре декоративных дерева, сообщает мэрия столицы Карелии.

Четвертого декабря подрядная организация срубит засыхающие ели на площади Ленина. Вместо старых деревьев предполагается высадка новых, которые перевезут с площади Гагарина, заявляют в администрации города

"Замена елей на площади Ленина – трех больших и одной маленькой - назрела давно. Совпало, что и деревья, растущие на площади Гагарина, нуждаются в рассадке", - заявила начальник управления благоустройства и экологии петрозаводской мэрии Анна Дудырина.