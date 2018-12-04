На площади Ленина в Петрозаводске срубят старые ели

Пересадка елей должна быть завершена до конца этой недели.
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В центре Петрозаводска будут срублены четыре декоративных дерева, сообщает мэрия столицы Карелии.
Четвертого декабря подрядная организация срубит засыхающие ели на площади Ленина. Вместо старых деревьев предполагается высадка новых, которые перевезут с площади Гагарина, заявляют в администрации города
"Замена елей на площади Ленина – трех больших и одной маленькой - назрела давно. Совпало, что и деревья, растущие на площади Гагарина, нуждаются в рассадке", - заявила начальник управления благоустройства и экологии петрозаводской мэрии Анна Дудырина.
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