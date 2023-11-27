На Почтовой площади в Петрозаводске прошел рейд против незаконной торговли

Продавцам грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

На Почтовой площади в Петрозаводске 28 ноября работал «десант» проверяющих: сотрудники администрации и УМВД пресекали незаконную торговлю. Об этом в личном профиле рассказала мэр города Инна Колыхматова.



«Проверяющие действуют строго в правовых рамках и могут только привлечь к административной ответственности. Изымать товар они не имеют права. Во время сегодняшнего рейда составлено 4 акта. Продавцам — физическим лицам грозят штрафы до 5 тысяч рублей», — прокомментировала градоначальница.

По ее словам, на точки незаконной торговли регулярно обращают внимание и горожане в социальных сетях: прохожим мешает грязь, загороженные ящиками и самодельными прилавками тротуары. «Не говоря уже об неэстетическом облике этих конструкций и товарах сомнительного качества», — добавила Инна Колыхматова.



Глава Петрозаводска отметила, что простых и быстрых решений этой проблемы нет. «Договорились с УМВД, что такие рейды будем проводить на постоянной основе в разных точках города. Торговля должна быть легальной, цивилизованной и комфортной — как покупателям, так и продавцам», — написала мэр.