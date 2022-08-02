На подъезде к госгранице в Карелии отключат освещение дороги

Освещение трассы возле Вяртсиля будет отключено примерно на полмесяца.

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что ориентировочно с 15 августа по 1 сентября будет отключено освещение на участке с 48-по 49-й км (вблизи пешеходного перехода) автомобильной дороги «Подъезд к МАПП «Вяртсиля».

Обесточенным окажется участок дороге возле пешеходного перехода. Причиной отключения фонарей станут ремонтные работы с электрооборудованием.

В Упрдор «Кола» просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении по этому участку дороги.