На поиски пропавших на Водлозере рыбаков вышли 22 человека

В спасательной операции на Водлозере в Пудожском районе Карелии вышли 22 человека, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, в поисках участвуют 18 человек личного состава и семь единиц техники. Кроме того, в пятницу к спасателям присоединились четверо родственников пропавших рыбаков.

Как ранее сообщалось на сайте карельского управления следственного комитета, в ночь на 12 июня четверо мужчин на моторной лодке вышли в озеро Водлозеро. Лодка перевернулась, и люди оказались в воде.

Один мужчина смог добраться до берега, местонахождение троих человек неизвестно.