Гуменникова: на повышение зарплат лесничих в бюджете Карелии предусмотрели 230 млн рублей

Марина Гуменникова прокомментировала социальную направленность бюджета республики на 2025 год.

Председатель Комитета Заксобрания Карелии по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова прокомментировала положения бюджета республики на 2025 год, который был принят депутатами в третьем чтении 10 декабря.

«Надо отметить, что в проекте бюджета предусмотрено 229 миллионов рублей на увеличение заработной платы работникам наших лесничеств, а это более 1000 человек. Мы неоднократно об этом говорили, мы обращались в федеральный центр и от имени Законодательного Собрания Карелии, и от имени Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Нас поддерживали регионы, мы работали вместе. И наконец нас услышали», — отметила Марина Гуменникова, подчеркнув, что в бюджете на следующий год заложены основные статьи, необходимые для социально-экономического развития республики.

Как уточнила депутат, Минприроды Карелии уже внесло изменения в систему оплаты труда работников центральных лесничеств с учетом нагрузки на специалиста.

«Надеюсь, что именно эта мера, к которой мы вне зависимости от партийной принадлежности стремились, сбережет квалифицированные кадры в наших лесничествах и поможет приостановить отток молодых кадров», — сказала Марина Гуменникова.

При этом депутат уточнила, что работа над бюджетом республики будет продолжена, корректировки в документ будут вноситься и в следующем году.