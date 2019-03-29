На пожаре в Карелии нашли труп

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел в деревянном доме в Пудоже 28 марта, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.23 пожарно-спасательное подразделение Пудожского района привлекалось для ликвидации пожара в частном 2-квартирном деревянном жилом доме на ул. Приозерной. В 17.30 пожар ликвидирован.
Площадь повреждения – 20 кв м.
Было обнаружено тело.
Причины, виновные ущерб устанавливаются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
23.03.2019, 21:40
26.03.2019, 09:21
23.03.2019, 14:46
25.03.2019, 07:15
Аналитика
28.03.2019 14:24
Тема недели
Руководство белорусского холдинга "Амкодор" посетило площадку ОТЗ в Петрозаводске, где начинается строительство завода по производству лесозаготовительной техники.
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
25.03.2019 14:18
22.03.2019 16:22
Чтиво
28.03.2019 15:19
Без политики
Компания "ТехРент" подвела итоги зимнего сезона.
28.03.2019 12:33
28.03.2019 12:01
27.03.2019 16:14
Медиа
28.03.2019 16:57
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии