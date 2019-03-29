На пожаре в Карелии нашли труп

Пожар произошел в деревянном доме в Пудоже 28 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.23 пожарно-спасательное подразделение Пудожского района привлекалось для ликвидации пожара в частном 2-квартирном деревянном жилом доме на ул. Приозерной. В 17.30 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 20 кв м.

Было обнаружено тело.

Причины, виновные ущерб устанавливаются.