На пожаре в Петрозаводске нашли тело женщины

Пожар произошел 25 января на улице Краснодонцев, на пепелище нашли труп, сообщили в Следкоме Карелии.

По информации МЧС Карелии, в 16.59 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме на ул. Краснодонцев, 58. В 17.31 пожар ликвидирован.

В Следкоме Карелии сообщили, что при тушении пожара в одной из квартир обнаружено тело погибшей женщины. Установлено, что накануне женщина дома распивали спиртные напитки со своим сожителем, который остался жив и в настоящее время находится в больнице.

Причиной возгорания предварительно рассматривается нарушение правил безопасности при эксплуатации бытового электрооборудования. По предварительным данным причиной смерти потерпевшей является отравление продуктами горения.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.