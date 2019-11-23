На пожаре в Петрозаводске погиб человек

В МЧС по Карелии сообщили подробности пожара в жилом доме на Древлянке, произошедшего в пятницу вечером.

Вызов на пульт петрозаводских спасателей поступил в пятницу в 22-50, сообщили в МЧС по республике.

Для ликвидации пожара в девятиэтажном доме по адресу пр. Лесной, 39 привлекались 18 человек и 6 единиц техники.

В огне погиб человек. Спасатели вывели из горящего здания 12 человек, в том числе трое детей. Для их спасения использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Огнем повреждена квартира на площади 30 кв. метров. Причины, виновные и ущерб устанавливаются.

Очевидцы происшествия на Древлянке ранее опубликовали фото и видео с места.