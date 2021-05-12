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На пожаре в Петрозаводске сгорели 150 перепелов

Новости. Происшествия
11:27, 13 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Пожар в гараже унес жизни 150 перепелов, сообщили в МЧС Карелии.

Ранним утром в минувшую среду, 12 мая в 6.15, произошел пожар в гараже на Лесном проспекте, напротив дома №55.

Прибывшие на место происшествия пожарные вынуждены были бензорезами вскрывать дверь гаражного бокса, чтобы ликвидировать огонь.

В результате пожара погибли 150 перепелов, находившиеся внутри гаража, повреждено имущество на площади 6 кв.м, а также пострадали стенки двух прилегающих гаражных боксов на площади 18 кв.м.

Причины возгорания утсанавливаются.

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Комментарии

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кир
2021-05-13 12:02:39
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