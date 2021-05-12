На пожаре в Петрозаводске сгорели 150 перепелов

Пожар в гараже унес жизни 150 перепелов, сообщили в МЧС Карелии.

Ранним утром в минувшую среду, 12 мая в 6.15, произошел пожар в гараже на Лесном проспекте, напротив дома №55.

Прибывшие на место происшествия пожарные вынуждены были бензорезами вскрывать дверь гаражного бокса, чтобы ликвидировать огонь.

В результате пожара погибли 150 перепелов, находившиеся внутри гаража, повреждено имущество на площади 6 кв.м, а также пострадали стенки двух прилегающих гаражных боксов на площади 18 кв.м.

Причины возгорания утсанавливаются.