На пожарище в Карелии обнаружили тело 91-летней женщины

В Сегеже при пожаре в своей квартире погибла 91-летняя женщина, проводится доследственная проверка, заявили в Следкоме Карелии.

В ночь на 11 декабря в одном из деревянных домов в городе Сегежа произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружили тело 91-летней женщины, которая там проживала. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.