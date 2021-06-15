Реклама на сайте
Прислать новость
Мешавший проезду машин житель Петрозаводска получил гаечным ключом по голове 2
15.06.2021 12:24
Подсчитано, на сколько подорожал бензин в Карелии с начала года 3
15.06.2021 15:43
Заболевший COVID-19 после прививки известный политолог вышел в прямой эфир с главой Карелии из больницы 4
Сегодня 07:15

На предприятиях Карелии резко выросла потребность в консультантах

Новости. Общество
09:20, 16 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Компания по поиску работу и персонала HeadHunter проанализировала рост числа вакансий в Карелии в разных сферах за последний месяц.

Больше всего новых предложений от работодателей появилось для специалистов сферы консультирования — количество таких вакансий выросло почти в 1,5 раза.

Консультанты нужны в сферах информационных технологий, исследования рынка, организационного консультирования и других областях. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

В каких еще сферах выросло число вакансий и какую зарплату предлагают соискателям, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 4
15.06.2021 13:59
Нацпроект «Экология»: Новая техника для тушения лесных пожаров появилась в Карелии
15.06.2021 10:30
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 4
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»