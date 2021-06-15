На предприятиях Карелии резко выросла потребность в консультантах

Компания по поиску работу и персонала HeadHunter проанализировала рост числа вакансий в Карелии в разных сферах за последний месяц.

Больше всего новых предложений от работодателей появилось для специалистов сферы консультирования — количество таких вакансий выросло почти в 1,5 раза.

Консультанты нужны в сферах информационных технологий, исследования рынка, организационного консультирования и других областях. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

В каких еще сферах выросло число вакансий и какую зарплату предлагают соискателям, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».