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Новости. Общество
10:13, 10 Августа 2018

На предпринимателя из Карелии завели уголовное дело за "энерговоровство"

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Теперь ему придется не только оправдываться в суде, но и заплатить многомиллионный штраф.

В мае этого года сотрудники УФСБ по Республике Карелия совместно со специалистами "Карелэнерго" изъяли "заряженные" счетчики у индивидуального предпринимателя в Кондопожском районе.

Энергетики обратили внимание, что у бизнесмена явно заниженное потребление электроэнергии. В результате оперативных мероприятий на пойманного "за руку" предпринимателя заведено уголовное дело по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". На основе составленных актов о безучетном потреблении электроэнергии ему также придется выплатить штраф порядка 7 миллионов рублей.

Филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" регулярно проводит работу по противодействию незаконному энергопотреблению. За первое полугодие сотрудниками служб учета электроэнергии выявлено 227 фактов безучетного и 42 факта бездоговорного потребления. Правоохранительными органами возбуждено 85 административных дел, назначено 36 штрафов.

- Нарушителей ждет административная ответственность с наказанием в виде штрафа, а объемы, рассчитанные по акту, значительно превысят сумму, которую пришлось бы заплатить за честно потребленную электроэнергию, - напоминают энергетики.

МРСК Северо-Запада предупреждает потребителей об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации и может представлять угрозу для жизни. За нарушение правил присоединения к электросетям и потребления электроэнергии предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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