На презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили, что стела воинской славы так и не установлена

В столице Карелии прошла презентация книги "Воинская слава Петрозаводска", на которой вспомнили, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.

Поскольку тема неустановленной стелы априори присутствовала в ходе презентации книги мэр Петрозаводска Ирина Мирошник не могла об этом не высказаться.

- Будет и стела. Будут обсуждения с архитекторами, представителями общественных, ветеранских организации.

Конечно, никто не стал высказывать претензий в адрес республиканских и городских властей в связи с необоснованной задержкой в реализации проекта установки стелы.

Справедливости ради надо сказать, что вообще-то город стелу установить должен. Это – прямое требование Федерального закона РФ от 9 мая 2006 г. № 68-ФЗ "О почётном звании Российской Федерации "Город воинской славы". Пункт 1 части 3 статьи 2 "Особенности правового положения города, удостоенного звания "Город воинской славы" обязывает "установить стелу с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания".

Было бы правильно и одновременно символично возвести стелу в год 75-ой годовщины освобождения Петрозаводска от захватчиков, но нет ни проектного решения по установке, ни многомиллионных средств на реализацию столь важного городского проекта.

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