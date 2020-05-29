890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Юные жители Карелии, устроившие застолье в чужом подъезде, избили супружескую пару 2
Сегодня 11:24
Олигарх сделал подарок госуниверситету Петрозаводска 6
Сегодня 07:15
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:02
Кипрухин назначен главным по туризму в Карелии
Сегодня 07:20
Филиал Офтальмологического центра Карелии в Кондопоге прекращает работу 1
Сегодня 15:17

На прилавке магазина в Петрозаводске нашли говяжий фарш с ДНК курицы и свиньи

Новости. Общество
16:21, 29 Мая 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Во время проверки мясной продукции в магазине Петрозаводска были выявлены нарушения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Установлено, что в говяжьем фарше, произведенном магазином, было обнаружено ДНК курицы и свиньи.

А в пельменях  нашли ДНК свиньи, хотя свинина в составе продукта не была указана.

Технолога магазина оштрафовали на 10 тысяч рублей. Производителю пельменей сделали предупреждение.

Нарушителей обязали прекратить действие деклараций на выпуск данной продукции.

Ранее земляника с трипсом обнаружена в магазинах Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-29 18:44:08
Нагло обманывают и никчемный штраф. Адрес давать обязательно. Разрушим репутацию и не будем у местечковых ничего брать. :)
mobikk
2020-05-29 17:57:18
А где адрес магазина?
Какой смысл в статье - не знамо где все плохо?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
Сегодня 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»