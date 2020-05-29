На прилавке магазина в Петрозаводске нашли говяжий фарш с ДНК курицы и свиньи

Во время проверки мясной продукции в магазине Петрозаводска были выявлены нарушения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Установлено, что в говяжьем фарше, произведенном магазином, было обнаружено ДНК курицы и свиньи.

А в пельменях нашли ДНК свиньи, хотя свинина в составе продукта не была указана.

Технолога магазина оштрафовали на 10 тысяч рублей. Производителю пельменей сделали предупреждение.

Нарушителей обязали прекратить действие деклараций на выпуск данной продукции.

Ранее земляника с трипсом обнаружена в магазинах Петрозаводска.