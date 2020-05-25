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Земляника с трипсом обнаружена в магазинах Петрозаводска

Новости. Общество
18:40, 25 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Зараженную рассаду земляники садовой сожгли, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники одной из торговых сетей Петрозаводска обратили внимание на состояние рассады земляники садовой. Она была заражена карантинными объектами. Об этом они сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Во время проверки специалисты ведомства в двух партиях земляники (50 штук) обнаружили карантинный вредный организм — западный (калифорнийский) цветочный трипс, что было подтверждено лабораторными исследованиями.

Продукция была уничтожена. Рассаду сожгли по решению ее владельца.

Ранее инспекторы территориального управления Россельхознадзора проверили 1300 тонн кормов и кормовых добавок для рыб, поступивших в адрес форелеводческих хозяйств республики из Финляндии.

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