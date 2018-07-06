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Новости. Общество
18:20, 06 Июля 2018

На профсоюзном митинге в Петрозаводске эмоции зашкаливали

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В выступлениях люди заявляли, почему они против пенсионной реформы, требовали отставки правительства и вмешательства президента.

Овацию вызвало выступление активистки из профсоюза работников здравоохранения Екатерины Емельяновой, которая призвала к объединению и решительным действиям.

- Просто сидеть в интернете или на кухне не имеет смысла. Нужно объединяться и двигаться. Самый хороший "движ" - это жареный петух. Я предлагаю официально присвоить Дмитрию Анатольевичу Медведеву звание жареного петуха.

Эмоционально выступил председатель профкома студентов ПетрГУ Алексей Бутенко, у которого на плакате было написано "Мы же за вас голосовали!":

- Мне обидно, что нас продолжают считать дурачками, вводят важные решения в момент проведения чемпионата мира, чтоб мы не обратили на них внимания, всячески их ширмуют. Нам надо стоять до тех пор, пока от этой идеи полностью не откажутся, ведь сейчас проходит проверка на вшивость. Нас проверяют, кто мы: как говорит наш замечательный классик Достоевский – "Тварь ли я дрожащая или право имею?". Есть ли у нас гражданское общество?..

Подробности – в нашем материале.

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