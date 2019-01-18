На программу "Комфортная городская среда" в Карелии потратят около 200 млн рублей
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Власти планируют потратить 191,9 млн рублей на благоустройство объектов, сообщили в Минстрое Карелии.
На региональную программу 2019 года планируется направить субсидии в объеме 191,9 млн рублей. Из федерального бюджета потратят 190 млн. рублей, из бюджета республики – 1,9 млн рублей.
Всего от граждан поступило 559 заявок на благоустройство дворовых территорий. Наибольшую активность проявили жители Петрозаводска и Кондопоги.
В настоящее время администрации поселений рассматривают поступившие заявки в соответствии с утвержденными критериями оценки.
В муниципальных образованиях проводятся общественные обсуждения по территориям, подлежащим благоустройству, в первую очередь, в рамках муниципальных программ.
Окончательный адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, должен быть сформирован общественными комиссиями не позднее 1 марта 2019 года.
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