ВИДЕО: На проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись легковушка и автобус

В центре Петрозаводска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

ДТП с участием легкового автомобиля Рено (Renault Logan) и маршрутного автобуса ПАЗ произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Автобус с пассажирами двигался по проспекту Ленина вверх. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Энгельса в прямом направлении.

Пытаясь избежать столкновения водитель автобуса попытался уйти вправо.

В результате касательного столкновения (автобус - левым бортом, легковой автомобиль - правым бортом) транспортные средства получили механические повреждения.

Пострадавших в ДТП нет.