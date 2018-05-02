ВИДЕО: На проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись легковушка и автобус

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В центре Петрозаводска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
ДТП с участием легкового автомобиля Рено (Renault Logan) и маршрутного автобуса ПАЗ произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Автобус с пассажирами двигался по проспекту Ленина вверх. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Энгельса в прямом направлении.
Пытаясь избежать столкновения водитель автобуса попытался уйти вправо.
В результате касательного столкновения (автобус - левым бортом, легковой автомобиль - правым бортом) транспортные средства получили механические повреждения.
Пострадавших в ДТП нет.
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