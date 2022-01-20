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На процессе об оскорблении следователя ФСБ в Петрозаводске выступили свидетели из Москвы

Новости. Общество
15:59, 21 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Подсудимым по делу является карельский блогер и гражданский активист Алексей Чесноков.

Мировой суд Петрозаводска заслушал 21 января показания двух главных свидетелей обвинения по уголовному делу в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, которому инкриминируется оскорбление представителя власти в социальной сети Facebook. Ими оказались жители Москвы Данила Михеев и Иван Егоров, которые в прошлом вместе учились в Российском государственном социальном университете. Свои показания свидетели обвинения давали по видеосвязи.

Читайте подробнее в статье «Свидетель своих дел «не считал».

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