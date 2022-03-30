На разработку проектно-сметной документации по сносу аварийного жилья районам Карелии выделено около 1,9 миллиона рублей

Средства республиканского бюджета на эти цели получат Беломорский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы.

Правительство Карелии распределило межбюджетные трансферты муниципальным образованиям республики на разработку проектно-сметной документации по сносу ветхого и аварийного жилья. Согласно правительственному постановлению, средства республиканского бюджета на эти цели получат Беломорский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы.

Общий объем трансфертов составляет около 1 миллиона 876 тысяч рублей. Самая большая сумма из них — 622 тысячи — досталась муниципалитетам Суоярвского района.