На «родине» омикрона пришли к выводу, что этот штамм может положить конец пандемии

Особенности протекания заболевания COVID-19, вызванного омикрон-штаммом, может свидетельствовать о том, что мир находится на выходе из пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС, такой вывод содержится в докладе медиков из Академической больницы имени Стива Бико в ЮАР, где впервые был выявлен омикрон.

«Если модель поведения омикрон-штамма в ЮАР будет повторяться и в других странах, то данный вариант коронавируса может стать предвестником завершения пандемической фазы COVID-19, — цитирует в субботу доклад местный новостной портал News24. — Вспышка коронавируса, вызванная омикрон-штаммом, распространилась и разрослась [в ЮАР] с небывалой скоростью, достигнув пика в течение четырех недель. Однако заболевание проходило в более легкой форме по сравнению с другими штаммами коронавируса». Так, по словам южноафриканских врачей, в ходе четвертой волны пандемии, которая была вызвана в середине минувшего ноября омикрон-штаммом, в Академической больнице имени Стива Бико было госпитализировано 466 человек по сравнению с 3 976 ранее. При этом смертность составила 4,5% по сравнению с 21,3% в предыдущих волнах COVID-19. Инфицированные омикрон-штаммом в среднем проводили в больнице 4 дня по сравнению с 8,8 днями при более ранних вариантах COVID-19. При этом 63% госпитализированных попадали в больницу с иными заболеваниями, и только последующие тесты установили, что у них есть еще и COVID-19. В докладе отмечается, что у многих людей коронавирус, вызванный омикрон-штаммом, протекает без каких-либо симптомов.