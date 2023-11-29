На российско-финляндской границе установили двойные заграждения

Власти соседней страны поставили серьезные преграды на границе с Россией.

Власти Финляндии установили двойные заграждения на границе с Россией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на общественный вещатель Yle.

«На границе установили двойные заграждения. На данный момент пограничные пункты закрыты», — цитирует агентство заместителя командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.

Он уточнил, что один ряд ограждений установлен непосредственно на госгранице с Россией, а еще один — уже внутри страны.

«Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем», — подчеркнул чиновник.

Напомним, с сегодняшнего дня на границе России и Финляндии закрылись все автомобильные пункты пропуска.