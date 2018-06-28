На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля

Ярославские СМИ написали о трагической смерти дизайнера Сергея Воронова. Мужчина погиб на рыбалке в Карелии.

О случившемся журналисты узнали от своего коллеги Павла Никитина, который разместил пост в Facebook.

Во время рыбалки в Карелии Сергей Воронов выпал из резиновой лодки и не смог выбраться: под воду утянули тяжелые сапоги, отмечает 76.ru.

Мужчину искали около двух недель.

"Сергея я хорошо знал. Осуществил с ним несколько проектов в сфере рекламы. Это был очень талантливый человек, претендующий на репутацию дизайнера №1 в Ярославле. Он умел не только рисовать. Руки у него были ловкие, мастеровые. Он сам брошюровал рекламные талмуды, мастерил рекламные конструкции, сам монтировал их, порой, взбираясь на головокружительную верхотуру. Его энергия, профессионализм, талант всегда восхищали меня", - написал Павел Никитин.

Информационный портал ЯрNews отмечает, что в прошлом году Сергей Воронов тоже ездил на рыбалку в Карелию - ему очень нравились места.

"Но нынешняя поездка оказалась последней. Сергея Воронова похоронили в прошедшую субботу", - констатирует интернет-портал.

В ГУ МЧС по Карелии "Столице на Онего" сообщили, что трагедия случилась 29 мая на озере Мягрозеро в Медвежьегорском районе. К поискам утонувшего мужчины привлекались Карельская поисково-спасательная служба и ГИМС.

"Его долго искали, только недавно нашли", - отметили в ведомстве.