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Новости. Происшествия
15:57, 28 Июня 2018
фото: Сергей Воронов/ 76.ru

На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля

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Ярославские СМИ написали о трагической смерти дизайнера Сергея Воронова. Мужчина погиб на рыбалке в Карелии.

О случившемся журналисты узнали от своего коллеги Павла Никитина, который разместил пост в Facebook.

Во время рыбалки в Карелии Сергей Воронов выпал из резиновой лодки и не смог выбраться: под воду утянули тяжелые сапоги, отмечает 76.ru.

Мужчину искали около двух недель.

"Сергея я хорошо знал. Осуществил с ним несколько проектов в сфере рекламы. Это был очень талантливый человек, претендующий на репутацию дизайнера №1 в Ярославле. Он умел не только рисовать. Руки у него были ловкие, мастеровые. Он сам брошюровал рекламные талмуды, мастерил рекламные конструкции, сам монтировал их, порой, взбираясь на головокружительную верхотуру. Его энергия, профессионализм, талант всегда восхищали меня", - написал Павел Никитин.

Информационный портал ЯрNews отмечает, что в прошлом году Сергей Воронов тоже ездил на рыбалку в Карелию - ему очень нравились места.

"Но нынешняя поездка оказалась последней. Сергея Воронова похоронили в прошедшую субботу", - констатирует интернет-портал.

В ГУ МЧС по Карелии "Столице на Онего" сообщили, что трагедия случилась 29 мая на озере Мягрозеро в Медвежьегорском районе. К поискам утонувшего мужчины привлекались Карельская поисково-спасательная служба и ГИМС.

"Его долго искали, только недавно нашли", - отметили в ведомстве.

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Комментарии

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ANT
2018-06-28 17:55:13
Жаль, молодой, перспективный... А рыбалка в Карелии в это время под запретом.
Неравнодушный
2018-06-28 16:42:29
Водка или дурь? Пофиг, ещё один упавший вниз.
Vfjren
2018-06-28 17:16:14
Неравнодушный, когда тебя или твоих близких коснется не дай бог, по другому запоешь или на дно жизни опуститься!
Vfjren
2018-06-28 17:14:31
Неравнодушный, на тебя пофиг, мразь!
banan
2018-06-28 16:15:11
Соболезную родным, но каждый год одно и то же. Во многие дома приходит одна и та же беда, а причиной всему элементарное игнорирование правил безопасности на воде. Будьте внимательны, садясь в лодку будьте трезвы и ОБЯЗАТЕЛЬНО в спасательном жилете (даже если утоните - вас легче найти).
Горожанин
2018-06-28 16:12:24
Жаль.
Цена жизни наверное - спасательный жилет ...
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