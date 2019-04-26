На сайте Заксобрания открыт новый раздел, посвященный 25-летию карельского парламента

Законодательное Собрание Республики Карелия 17 мая отметит своё 25-летие.

К этому событию приурочен новый раздел на официальном сайте: http://www.karelia-zs.ru/2019_zs_25

Здесь можно ознакомиться с историей карельского парламентаризма, найти информацию о председателях Законодательного собрания I-VI созывов и о деятельности каждого созыва.

В разделе также представлены фотографии и воспоминания депутатов, отдельное внимание уделено работе Контрольно-бюджетного комитета и Контрольно-счетной палаты Республики Карелия.