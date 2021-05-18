На Сегежском ЦБК практически завершена сборка элементов нового электрофильтра на СРК-2

На Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате круглосуточно ведутся работы по капитальному ремонту содорегенерационного котла (СРК-2).

На сегодняшний день процесс укрупнительной сборки элементов электрофильтра выполнен на 90%. Капитальный ремонт СРК ведется в рамках масштабной экологической программы. Введение в эксплуатацию нового агрегата обеспечит практически полное улавливание твёрдых частиц.

Высота нового электрофильтра в собранном виде достигает уровня шестиэтажного жилого дома. Старое оборудование демонтировано. Сейчас команда проекта проводит работы по установке сухого золоудаления в проектное положение. Начался монтаж опорного пояса электрофильтра. Одновременно ведется монтаж линзовых заслонок и дна бункера фильтра.

Все оборудование для нового электрофильтра изготовлено по уникальным техническим решениям Семибратовским заводом газоочистительной аппаратуры (ООО «Финго-Комплекс» г. Ярославль). На его изготовление ушёл почти год. Для доставки составных частей фильтра в Сегежу потребовалось более 40 большегрузов.

Председатель экологического совета Сегежского муниципального района Валентин Дорофеев подчеркивает, что масштаб ведущихся работ по реконструкции комбината впечатляет: «Не все, полагаю, представляли, насколько грандиозным сооружением является возводимый здесь электрофильтр. Нам важно, что руководство комбината открыто для прямого диалога. Отрадно, что мы сообща трудимся над улучшением экологической ситуации в городе».

Работы по замене электрофильтра СРК-2 завершатся осенью 2021 года. Ремонтные работы пройдут также на СРК-3. В конце июля начнется еще один важный цикл работ — плановая замена холодильного оборудования трех извести-регенерационных печей (ИРП). В итоге, к концу года экологическая обстановка в Сегеже ощутимо улучшится.