«На сегодняшний день течение коронавирусной инфекции становится все тяжелее» (ВИДЕО)

Врач-инфекционист петрозаводской поликлиники рассказала о самом действенном способе борьбы с COVID-19.

Наталья Пожарская, врач-инфекционист Городской поликлиники № 2 в Петрозаводске обратилась к горожанам и жителям Карелии. Видео обращения появилось на странице у главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«На сегодняшний день течение коронавирусной инфекции становится все тяжелее, и если год назад мы занимались в основном людьми более старшего возраста, то сегодня коронавирус поражает и молодых людей, и даже детей. И если даже течение самой инфекции не очень тяжелое, то осложнения бывают опасными», — рассказала Наталья Пожарская.

Врач порекомендовала всем прививаться от коронавируса, заметив, что самый действенный способ борьбы с COVID-19 — вакцинация.

Также Наталья Пожарская напомнила, что в поликлинике № 2 имеются все виды препаратов для вакцинации и ревакцинации от ковида — «Спутник V», ЭпиВакКорона и КовиВак. Решение о том, какую из вакцин прививать, принимает доктор после осмотра. Также имеется «Спутник Лайт», для ревакцинации, срок которой наступает спустя 6 месяцев после болезни либо предыдущей вакцинации.