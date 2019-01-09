На серьезном пожаре в Петрозаводске спасли трех человек

Пожар произошел на улице Лизы Чайкиной в неэксплуатируемом строении, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший вторник, 8 января, в 15.42 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на ул. Лизы Чайкиной, 23. Принадлежность строения устанавливается.

В результате поврежден 3 этаж на площади 50 кв м.

Для ликвидации привлекались подразделения по рангу "1БИС". Спасено 3 человека.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.