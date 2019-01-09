На серьезном пожаре в Петрозаводске спасли трех человек

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Пожар произошел на улице Лизы Чайкиной в неэксплуатируемом строении, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувший вторник, 8 января, в 15.42 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на ул. Лизы Чайкиной, 23. Принадлежность строения устанавливается.
В результате поврежден 3 этаж на площади 50 кв м.
Для ликвидации привлекались подразделения по рангу "1БИС". Спасено 3 человека.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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