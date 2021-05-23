На севере Карелии 25 мая выпадет мокрый снег

Прогноз на вторник опубликовал Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями и небольшим дождем. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем северный слабый.

Температура воздуха ночью опустится до +2, +4°С, днем потеплеет до +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачно с прояснениями погода. Пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом.

Ночью будет преобладать северо-восточный умеренный ветер, днем переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1, +6°С, по северным районам местами может опуститься до -3°С, днем +8, +13°С, на севере до +4, +9°С.