На севере Карелии арестовали мужчину, воткнувшего нож в спину сожительнице

В Калевальском районе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

В Костомукше было возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, жителя Калевальского района. Он обвиняется в покушении на убийство.

По данным следствия, вечером 23 ноября мужчина в пьяном состоянии поссорился со своей 47-летней сожительницей. В пылу ссоры обвиняемый схватил нож и ударил женщину в спину. Покушение на убийство до конца не удалось — сожительница смогла выбежать из квартиры и вызвать бригаду врачей. Благодаря своевременной помощи женщина осталась жива, в настоящее время она лечится в больнице.

Нападавший был арестован. В настоящее время назначены экспертизы, продолжается следствие, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и собирают доказательства.