На севере Карелии брошенный мужчина оговорил свою бывшую возлюбленную

Житель Калевальского района хотел отомстить бывшей сожительнице, но в итоге сам оказался в суде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение в отношении 47-летнего местного жителя, виновного в ложном доносе.

Как было установлено, подсудимый, пытаясь отомстить бывшей сожительнице за расставание по ее инициативе, обвинил ее в краже денег.

В результате проверки факт кражи не подтвердился. Мужчина признался, что специально сказал о краже. На суде он признал свою вину.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему условный срок — 1 год лишения свободы с испытательным сроком также на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.