На севере Карелии ищут специалиста, который будет следить за качеством дорог

Управление автомобильных автодорог Карелии объявило о вакансии.

В Минтрансе Карелии сообщили, что КУ РК «Управление автомобильных автодорог РК» приглашает на работу эксперта дорожного хозяйства по Костомукшскому району. Сотруднику обещают официальной трудоустройство, полный соцпакет и отпуск 52 дня. Также ему будет предоставлен служебный автомобиль и ГСМ.

От соискателей требуются наличие праву категории «B» и владение персональным компьютером. Опыт работы в дорожной отрасли приветствуется.

Специалист будет контролировать содержание автодорог, а также принимать работы на территории Костомукшского района.