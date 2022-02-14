На севере Карелии из-за непогоды водителей просят отложить поездки на личном авто

Власти Костомукши из-за снегопада призывают горожан не пользоваться личным транспортом.

В паблике администрации Костомукши появилось сообщение о том, что на дорогах из-за снегопада сложная обстановка

«Администрация призывает костомукшских автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте. Причиной является сложная ситуация на дорогах из-за сильного снегопада на протяжении трех суток. Позаботьтесь о безопасности, своей и своих близких, воспользуйтесь общественным транспортом», — сообщается в паблике.

По информации городских властей, сейчас в Костомукше производится механизированная уборка от снега на магистральных дорогах и тротуарах, а также на подъездах к социально-значимым объектам. В течение дня коммунальные службы продолжат расчищать город от выпавшего снега.

«Также необходимо освободить внутриквартальные проезды от транспорта в связи с круглосуточной работой крупногабаритной техники», — обратились власти к владельцам транспорта.

Ранее сообщалось, что четыре района Карелии накроет снегопад, но Костомукши в списках МЧС не было.