На севере Карелии коммунальщики бросили теплотрассу после ремонта под открытом небом (ФОТО)

Жители поселков в Беломорском районе боятся, что новые трубы, оставшиеся под открытым небом, замерзнут.

В паблике районной газеты "Беломорская трибуна" жители поселка Сосновец рассказали о состоянии теплотрассы. Коммунальщики бросили отремонтированный участок на улице Ленина.

"Так выглядит теплотрасса в поселке Сосновец на улице Ленина. Больше месяца все в таком состоянии. Трубы положены уже больше двух недель, а закопать все не могут. Колодец закрыли старыми гнилыми досками, а он находится во дворе дома. А скоро грянут морозы и всё замерзнет", - пишут жители поселка, прислав в паблик фото.

Подготовка к отопительному сезону вызывает вопросы и у жителей поселка Пушной. Там также коммунальщики бросили теплотрассу под открытым небом.