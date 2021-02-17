На севере Карелии нетрезвый мужчина забил до смерти собутыльника

В Беломорске пьяное застолье закончилось убийством, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе 2020 года 28-летний житель Беломорска в ходе распития спиртного у местного жителя затеял конфликт с одним из участников застолья и нанес ему многочисленные удары руками и ногами. Мужчина избивал свою жертву вначале в квартире, а потом на улице.

В результате с телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за имущественные преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.