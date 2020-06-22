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На севере Карелии планируют построить горнолыжный центр

Новости. Общество
08:30, 23 Июня 2020
фото: Pixabay
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В Министерстве спорта Карелии уже обсудили проект горнолыжного центра в Медвежьегорске.

В совещании приняли участие министр спорта Алексей Ермашов, директор Медвежьегорской спортивной школы №1 Павел Оглуздин, а также представители спортивной общественности Медвежьегорского района. Ключевая тема встречи – проект тренировочного горнолыжного центра.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию существующей горнолыжной базы в Медвежьегорске. Согласно представленному Павлом Оглуздиным проекту реконструкция включает в себя установку новых современных подъемников, расширение финишного участка, освещение стоянки и склонов, установку модульных зданий, закупку системы искусственного оснежения. Предполагается, что на объекте будет работать десять горнолыжных трасс на четырех склонах.

Министр спорта Карелии Алексей Ермашов подчеркнул, что на данном спортивном объекте будут проводиться тренировочные сборы для карельских горнолыжников, а также муниципальные и региональные соревнования, включенные в календарный план министерства спорта Республики Карелия. Кроме того, горнолыжный центр наверняка станет одним из любимых мест для всех любителей горнолыжного спорта республики.

В настоящее время в разработку проекта активно включилась спортивная общественность Карелии, аккредитованные спортивные федерации, а также администрация Медвежьегорского муниципального района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-23 11:37:38
Не верю "спортивной общественности".
Горожанин
2020-06-23 10:18:06
И еще бобслейную трассу там надо!
Фантазеры. На Кукковке ни одного спортивного объекта. На Краснофлотской люди на закрытый с прошлого века стадион под забором лазают ...
Саныч
2020-06-23 08:34:20
Ну прям северный север.
Гость
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